Fécamp. Pour le bien-être des salariés et de l'employeur

La santé est, de tous les trésors, le plus précieux. L'ISTF (Interentreprises de santé au travail de Fécamp) participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé au travail de 13 500 salariés en Seine-Maritime. Cette structure, qui compte deux centres fixes à Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux, souhaite valoriser trois gros rendez-vous. Le premier prévu le 12 mars à 10 h 30 sera un séminaire à distance via Internet. La rediffusion d'une conférence et un temps d'échange tourneront autour de la question suivante : comment mieux dormir ? Autre événement ouvert au public : comment rester en bonne santé en emploi tout au long de sa vie professionnelle ? Pour répondre à cette interrogation, un forum sera organisé le 2 avril à la salle Jean-Bouin de Fécamp. "Un rendez-vous qui fait écho à la réforme des retraites et donc à l'allongement des carrières professionnelles", ajoute Pauline Lecordier, qui accompagne l'ISTF sur la partie communication. Le dernier gros événement, assez novateur, c'est l'organisation de trophées de la prévention et de la santé au travail. L'enjeu est de favoriser la mise en œuvre de démarches actives portant sur la qualité de vie au travail, sur les relations au sein des collectifs de travail et sur l'expression des salariés. Les entreprises peuvent s'inscrire sur le site internet, istfecamp.fr.

Les récompenses seront décernées en juin à Fécamp.