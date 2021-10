Première défaite pour la réserve malherbiste

"Les deux premiers buts sont consécutifs à deux erreurs individuelles, déplore Philippe Tranchant. Le match était plié." Les deux fautes de main de Paul Reulet, troisième gardien de l'équipe professionnelle, ont coûté cher à des Caennais pourtant valeureux.

Mené de deux buts après minutes de jeu, Caen a poussé sans parvenir à mettre à défaut une solide formation vendéenne. "Dans le jeu, c'était vraiment satisfaisant, assure l'entraîneur caennais. On a été obligé de prendre des risques et de changer ainsi radicalement notre plan de jeu. En se découvrant, on s'est procuré des occasions mais on en a subi aussi."

Sur un exploit personnel, Les Herbiers ont inscrit un troisième but juste avant la mi-temps. Caen est 13e du groupe D de CFA avant d'accueillir Luçon samedi 7 septembre.