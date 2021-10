Basket : la montée en puissance du CBC

Depuis ces deux premiers matchs assez timides, le club phare du basket masculin bas-normand s'est bien rattrapé et a manifestement passé la vitesse supérieure. "On a rebondi très vite, se réjouit Fabrice Calmon. La sonnette d'alarme a été entendue." Derrière son revers lexovien, Caen a dominé Vitré, prétendant à l'accession en Nationale 1 (69-62) puis Rennes, promu à ce niveau de compétition, dimanche 2 septembre (73-70).

"Contre Vitré, on a fait un match solide qui se doit néanmoins d'être relativisé, précise l'entraîneur caennais. Notre adversaire évoluait sans quelques uns de ses joueurs majeurs. La prestation m'a tout de même rassuré. Face à Rennes, on a vraiment bien contrôlé le match. On a été mené une seule fois, juste avant la mi-temps." Devant un adversaire éprouvé au sortir d'un stage foncier, Caen a compté jusqu'à quinze longueurs d'avance et a su imposer son rythme. Les 70 points encaissés, dans un match en 4x12 minutes, constituent un solide motif de satisfaction.

Un groupe ambitieux

"On avait défendu correctement sur le premier match, nettement mieux sur le deuxième, puis il y a eu ce couac face à Lisieux (78-81), liste Fabrice Calmon. On a pris 62 points contre Vitré, une équipe offensive, ce qui est très intéressant. Le basket, on l'a. Maintenant, ça va être le mental. Est-ce qu'on sera capable d'être dans l'intensité tout le temps ?"

Au vu de l'ambition qu'affichent joueurs, entraîneur et dirigeant, le CBC a tout intérêt à maintenir cette ligne de conduite. Comme une bonne partie des équipes de sa poule, il rêve plus ou moins secrètement de participer aux play-offs d'accession en fin de saison, ce qui implique de terminer le championnat parmi les deux premières places.

Contre Lorient (promu en Nationale 2), samedi 8 septembre à Mongermont, les Caennais vont tenter d'accrocher une cinquième victoire en six matchs de préparation. Ils aborderont ainsi en confiance le déplacement à Rouen, pensionnaire de Pro B, deux jours plus tard.