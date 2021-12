Mouen. En liquidation judiciaire mais sauvée, Acibois entre dans une nouvelle ère

À l'heure où plusieurs élus et la presse ont visité l'entreprise le lundi 2 mars, tous les salariés de chez Acibois auraient déjà dû être à Pôle emploi. Or, grâce à la Région, l'entreprise qui devait fermer ses portes le vendredi 13 février dernier va pouvoir continuer à vivre. Le bâtiment, qui appartenait à la BPI, va être racheté en crédit-bail par la SHEMA. "C'était un scénario hollywoodien. Une heure après le pot d'adieu, le tribunal de commerce m'a convoqué en urgence, se souvient Harold Stettler, le PDG. À ce moment-là, je savais que l'issue était positive car l'entreprise était déjà fermée." Un soulagement total pour une entreprise qui a débuté son histoire en 1930, y compris chez les salariés. Luc y travaille depuis 38 ans. "On est soulagés. Cela nous enlève un gros poids sur l'estomac." L'entreprise sera reprise par le groupe Millet à partir du jeudi 12 mars prochain. Et si elle est connue pour un savoir-faire d'exception dans la menuiserie (90 % de ses clients sont des artisans), elle devra s'adapter aux contraintes industrielles du groupe Millet, qui a des méthodes de travail bien différentes de celles d'une PME.