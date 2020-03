Granville. Municipales : bataille à quatre pour le fauteuil de maire

En 2014, au terme d'une campagne âpre avec la présence de six listes au premier tour pour une quadrangulaire au second, le maire sortant Daniel Caruhel s'inclinait face à Dominique Baudry, alors le Front national faisait son entrée au conseil. Cette année, il y aura quatre listes au premier tour.

D'abord, celle menée par la sortante Dominique Baudry, largement renouvelée après les nombreuses défections en cours de mandat. Ensuite, celle de Gilles Ménard, adjoint devenu conseiller d'opposition, rassembleur des frondeurs du mandat qui s'achève. La troisième liste est également menée par un conseiller sortant : Denis Féret, candidat sous l'égide du Rassemblement national en 2014, a depuis quitté le parti et conduit une liste non estampillée. Enfin, il y a l'inconnue, la liste sans tête de la gauche écologique et solidaire. Une liste officiellement menée par Fanny Garcion qui, si elle était élue, affirme que le mandat pourrait être assumé par deux maires différents.

Au menu de cette campagne, entre autres, l'extension portuaire, la sauvegarde de l'hôpital et l'attractivité de la ville.