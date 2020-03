Rouen. Ivre, l'homme s'en prend à sa compagne et à son chien

Six mentions figurent au casier judiciaire du prévenu pour violences. Il récidive le 25 janvier 2020, lorsque la police voit un homme ivre malmener et frapper une femme dans le hall de l'immeuble où elle l'héberge de temps à autre, à Rouen. Les voisins, qui ont appelé les policiers, désignent le prévenu comme l'auteur des faits. La victime dit aux policiers que son compagnon a voulu kidnapper son chien avant de la molester. Il continue à la harceler, même s'ils sont séparés depuis deux ans. En garde à vue, Samy Cheval, 25 ans, refuse le test de l'éthylomètre. Il n'a pas conscience de "la gravité des faits", dit le ministère public. Reconnu coupable, il est condamné à 18 mois de prison ferme, dont neuf assortis du sursis, et est maintenu en détention.