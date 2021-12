Restaurant. Un déjeuner tout en douceur au Bistronomique

Sa façade passe presque inaperçue, au milieu des nombreuses devantures de la très commerçante rue Saint-Julien. Pourtant, un simple coup d'œil à la carte suffit à capter mon attention. Produits de saison, intitulés évocateurs, desserts gourmands… Il ne m'en faut pas plus pour pousser la porte du Bistronomique, le restaurant tenu de main de maître par Jérémy Miletti. Des fourneaux à la salle, en passant par la gestion administrative et l'approvisionnement, le chef et gérant se démultiplie.

La star, c'est le produit

Son credo ? "Proposer des plats à base des meilleurs produits possible", assure-t-il. Ce qui passe par un réseau de producteurs locaux, notamment pour ses fruits et ses légumes, avec lesquels il peut toujours s'assurer de la qualité et de la fraîcheur de ce qu'il met à la carte. Ses influences, elles, sont souvent soumises aux produits de saison et surtout à son humeur du moment : "Ça peut être vraiment très varié, de l'Italien au Libanais en passant par la cuisine traditionnelle française", décrit celui qui admet une prédilection pour le poisson et les desserts.

Malheureusement pas porté sur les produits de la mer, je choisis sans regrets de m'ouvrir l'appétit avec un œuf mollet cuit à la perfection et servi avec des petits lardons, un peu de chou et de carottes et surtout une excellente sauce à base de crème et de reblochon. Pour le plat, j'opte pour les gnocchis aux herbes faits maison, servis avec de la saucisse fumée, des copeaux de Cantal et une sauce à la crème. L'ensemble est généreux et plein de saveurs, à l'image des petits gnocchis moelleux et goûteux.

Pour finir en beauté, place à une tarte façon tropézienne au caramel. La pâte toute moelleuse et légère pourrait faire penser à celle d'un croissant et la crème au caramel qui la garnit est un vrai régal qui conclut en beauté ce déjeuner sans fausse note. Au moment de passer à la caisse, cette formule me revient à 20 € avec une boisson.

Pratique. Le Bistronomique, 134 rue Saint-Julien à Rouen. Tél. 02 35 72 58 37