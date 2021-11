Le Havre. Quelle prise en charge en cas de coronavirus ?

En Normandie, les CHU de Caen et de Rouen sont les deux établissements amenés à prendre en charge les cas possibles de coronavirus COVID-19.

D'autres établissements de la région ont été identifiés pour compléter l'offre de soins et seront sollicités, mais seulement en cas d'évolution de la situation épidémique. Conformément aux directives du ministère des Solidarités et de la santé, il s'agit des quatre autres sièges normands de SAMU : les Centres hospitaliers de Saint-Lô et Le Havre et les Centres hospitaliers intercommunaux Eure-Seine et Alençon-Mamers).

Le circuit de signalement, via les centres 15, et les modalités de prise en charge clinique et diagnostique ont été définis avec les SAMU, les infectiologues et les virologues des CHU.

Pour rappel, les personnes présentant des signes d'infection respiratoire dans les 14 jours suivant un retour des destinations identifiées sur le site du gouvernement doivent :

- Contacter le SAMU Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent

- Éviter tout contact avec l'entourage et conserver un masque

- Ne pas se rendre chez leur médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.