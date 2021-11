Rouen. L'Ecole Fauchon à Rouen

"Nous avions deux rêves, explique Michel Ducros, le Président-directeur général de Fauchon : ouvrir des hôtels-restaurants de prestige. C'est fait. Et ouvrir une école. Ce sera bientôt le cas à Rouen, dès juillet 2021. Une marque reconnue dans le monde de la gastronomie se doit de transmettre." Et la Région Normandie a joué son rôle pour attirer à Rouen ce nom prestigieux de l'univers de la gastronomie française, qui rayonne à l'international. Elle a officialisé, ce vendredi 21 février, la cession de bâtiment sur 5 000 m2 au 150 boulevard de l'Europe à Rouen. L'établissement prestigieux accueillera 800 élèves par an, en CAP, CQP, Bachelor ou encore Master, en partenariat avec Neoma Business School.