Ligue 2. Après la sensation, Malherbe se doit de confirmer contre Grenoble

Deux tiers de championnat. Voilà le temps qu'il aura fallu attendre pour voir le SM Caen s'arroger une victoire de haute volée, en alliant qualité et résultat. À Lens la semaine dernière, les Normands ont été brillants et ont mérité leur large succès. Mais Pascal Dupraz, s'il était heureux d'avoir gagné, s'est toutefois immédiatement projeté dans l'avenir et ce match du vendredi 28 février contre Grenoble, au stade d'Ornano : "Ce match à Lens peut faire du bien, mais on va rester mesuré. Il convient de saluer les joueurs : c'est leur victoire et tout le mérite leur en revient. Mais il ne faut pas montrer qu'un match de temps à autre…", a ainsi évoqué le technicien calvadosien avant de poursuivre : "il faut immédiatement se remettre au travail pour préparer la réception très importante des Grenoblois. La constance donne de la clarté au projet, enchaîner les victoires et s'élever dans le classement, car le SM Caen 13e de Ligue 2, ce n'est pas conforme au standing du club." Telle est pour l'heure effectivement, la seule réalité. Il en faut évidemment plus pour que ce Caen 2020 convainque réellement.