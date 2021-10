L'éphéméride-agenda du lundi 3 septembre 2012

Voici l'éphéméride du lundi 3 septembre



LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012

247e jour de l'année



SAINT-GREGOIRE LE GRAND

Patron des chantres et des écoliers, pape et docteur de l'Eglise, né vers

540 à Rome, fixa la liturgie, réforma la discipline ecclésiastique et propagea l'ordre bénédictin

Les Grégoire sont actifs et généreux

Couleur : le violet

Chiffre : le 3



QUELQUES 3 SEPTEMBRE

1859 : naissance de Jean Jaurès (assassiné le 31 juillet 1914)

1939 : la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne

1943 : l'Italie signe un armistice avec les alliés qui sera révélé le 8 septembre

1976 : la sonde américaine Viking 2 se pose sur Mars

1977 : mort du biologiste et académicien Jean Rostand

1982 : assassinat en Sicile du général Alberto Dalla Chiesa

2001 : naissance du groupe nucléaire public français Areva

2007 : l'aventurier américain Steeve Fossett disparaît aux commandes d'un petite avion monomoteur dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H12 et se couche deux minutes plus tôt à 20H27

Le dicton : "pluie du jour de Saint-Grégoire, autant de vin de plus à boire"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

POLITIQUE

09H00: Déplacement de Françoise Hollande au Collège Youri Gagarine à Trappes.

16H00: Entretien de François Hollande avec Jean-Marc Ayrault, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget



11h30 - Point presse hebdomadaire du Pari Socialiste avec David Assouline Siège du Parti socialiste - 10 rue de Solférino



EDUCATION

08h00 - Rentrée des enseignants

09H00 - MONTREUIL - conférence de presse de rentrée de la FNEC FP-FO, Fédération Nationale de l'Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle - 6-8 rue Gaston Lauriau



ECONOMIE

PARIS - 09h00 - Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA):

chiffres du marché automobile en août