Rouen. QRM ne réussit pas la passe de trois face à Concarneau

Le match

Après deux victoires consécutives contre Laval et Créteil, les joueurs de QRM voulaient remporter cette rencontre très importante pour le classement et la lutte contre la relégation. Après une première mi-temps sans but malgré plusieurs occasions de part et d'autre, les Rouges et Jaunes allaient avoir l'occasion de s'imposer également en seconde mi-temps mais allaient se faire punir au plus mauvais mauvais sur un corner transformé en but à la 88è minute de jeu.

🕚 Fin du match. 0⃣-1⃣

Les ❤💛 ont eu les occasions pour ouvrir le score... mais se sont malheureusement fait punir au plus mauvais des moments sur corner (88').



Il faudra rebondir du côté d'Avranches vendredi prochain ✊#QRMUSC #NationalFFF pic.twitter.com/Xds0jNbKra — QRM (@QRM) February 21, 2020

Prochain rendez-vous

Redescendus à la 14è place du classement de National à seulement quatre points du premier relégable, les joueurs de Manu Da Costa auront l'occasion de retrouver la victoire lors du derby normand face à l'US Avranches vendredi 28 février 2019.