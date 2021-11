Calvados. Scouts à Caen : un nouveau groupe "écolo" pour la rentrée ?

Il existe une vingtaine de groupes Éclaireuses et Éclaireurs de la nature en France. Ce mouvement de scoutisme est laïque, d'inspiration bouddhiste et fait partie de la Fédération du scoutisme français. Une section pourrait bientôt voir le jour à Caen. Juliette Sablerie, la future responsable, souhaiterait qu'elle soit officiellement ouverte dès la rentrée prochaine. "Une dizaine de familles autour de moi est déjà intéressée. On aimerait faire une première activité découverte pendant les vacances d'avril", explique celle qui a débuté le scoutisme dès l'âge de huit ans. Si tous les camps scouts sont, par essence, proches de la nature, celui-ci apporte quelque chose de novateur. "Ce qui est différent, c'est la pédagogie autour de la pleine conscience. On propose aux enfants des exercices de yoga, de relaxation, de communication non-violente, tout cela par le jeu. L'idée est de leur apprendre à gérer leur stress et leurs émotions." Le groupe s'adresse aux jeunes de 8 à 17 ans, qui se réuniront en général le dimanche, une fois par mois. En automne et à l'été, des camps seront aussi au programme.