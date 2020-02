En questions. 125 producteurs et une centaine d'éleveurs ont rendez-vous à Paris au Salon de l'agriculture

Sébastien Windsor est le président de la Chambre régionale de l'agriculture.

"L'agriculture vous tend les bras", c'est le thème du Salon international de Paris cette année. Comment l'interpréter ?

"L'idée, c'est de renouer le dialogue entre agriculteurs et société. Sur le sujet du bien-être animal ou des produits phytosanitaires, il y a beaucoup d'incompréhension. Les agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques, le grand public ne le sait pas forcément ou demande toujours plus. On essaye d'expliquer que l'agriculture est là pour répondre aux enjeux de la société, recréer des liens avec les consommateurs."

Que mettez-vous en place sur le salon ?

"Les cinq départements sont rassemblés sur l'espace Normandie. Au cœur de ce stand de 490 m2 sous forme de place de village, les visiteurs peuvent déguster coquillages, fromages, produits cidricoles… La nouveauté, c'est un espace d'animation avec un quiz où l'on abordera les préjugés que les gens peuvent avoir sur l'agriculture normande. Il y aura aussi un jeu de piste, qui permettra de mettre en valeur des savoir-faire précieux de notre agriculture. La filière pêche sera présente, avec un vrai étal à poissons, c'est l'une des nouveautés. 125 producteurs se relayent pour présenter plus de 500 produits. 165 animaux seront en compétition au concours général agricole."

Vous valorisez aussi les innovations ?

"On présente sur l'espace Normandie un robot qui désherbe les potagers, le système de l'aquaponie (produire des légumes grâce aux déjections de poissons, NDLR) et des biomatériaux comme le lin ou le chanvre, avec lesquels on fabrique des résines, des matériaux de construction, de la peinture."