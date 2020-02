Rugby. Après Oyonnax, Rouen doit confirmer face à Soyaux-Angoulême 

Mal engagés dans le championnat, les Lions du Rouen Normandie Rugby doivent redresser la barre dans les dix journées qu'ils leur restent pour sortir de la zone de relégation, synonyme de descente en Fédérale 1.

Après une série de deux défaites problématiques face à Béziers et Aurillac, les Lions de Rouen ont tout donné face à Oyonnax pour s'imposer et se redonner espoir. "Je suis étonné mais très fier du groupe, a confié Richard Hill le coach normand, nous perdons des matches bêtement et souvent en jouant très très bien". Place est faite désormais à la réception de Soyaux-Angoulême (8e), vendredi 21 février à 20h à Mermoz. Revenus à un point d'Aurillac premier non relégable, les Lions de Normandie connaissent l'importance de vaincre à la maison : "nous sommes déterminés, on commence à produire de bonnes choses, ce serait dommage de descendre" conclut Richard Hill, plus combatif que jamais pour aller chercher le maintien.

La rencontre

La première mi-temps commence par une pénalité pour Rouen qui ouvre le score mais les Lions accumulent les fautes et ils sont vite rattrapés et même devancés par Oyonnax qui s'imposent à mi-parcours 13-3.

Dans la seconde mi-temps, les Rouennais marquent deux essais transformés et prennent les devants au tableau 13-17. La fin du match est un enchaînement de pénalité des deux côtés et il faudra attendre la toute dernière minute de jeu pour que les Rouennais repassent devant avec une dernière pénalité.

Les Lions de Rouen remportent la rencontre 22-23 face à Oyonnax qui était invaincu à domicile depuis mai 2019.

Les Lions doivent confirmer

Cette victoire face au 4e du classement doit être confirmée par les Lions.

Au classement, même si rien ne bouge dans le fond du classement avec une 15e place bien trop ancrée, les joueurs de Richard Hill qui cumulent maintenant 29 points, se rapprochent d'Aurillac et n'ont plus qu'un point d'écart.

Vendredi 21 février, le Rouen Normandie Rugby recevra Soyaux-Angouleme, 8e au classement, pour la 21e journée de Pro D2. À l'allée, les Rouennais s'étaient inclinés de peu, 16-17.

Espérons que, poussés par leur public, les Rouennais prennent une deuxième victoire qui les propulserait hors de cette zone dangereuse.