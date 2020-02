Cherbourg-en-Cotentin. Retraite : sixième semaine de grève pour les avocats

C'est la sixième semaine de grève dure et illimitée pour les avocats de Cherbourg-en-Cotentin, qui ont décidé le lundi 10 février de poursuivre leur mouvement contre la réforme des retraites. "Nous avons demandé le renvoi de tous les dossiers dans lesquels les avocats interviennent en matière civile, pénale, commerciale et prud'homale, et de suspendre toutes les désignations au titre de la commission d'office et de l'aide juridictionnelle", explique le bâtonnier Maître Loison.

Les avocats refusent de laisser partir le juge d'instruction

Les avocats de Cherbourg demandent à conserver leur régime autonome "à l'équilibre et solidaire", qui va disparaître avec le projet de réforme du gouvernement. Depuis le 6 janvier, ils appellent donc au retrait ou à la suspension du projet qui, au contraire, ne leur assure aucune garantie financière. "Le gouvernement nous précipite vers l'inconnu, en nous laissant nous-mêmes nous indemniser les préjudices que la réforme nous causera." Les avocats s'opposent aussi localement à la disparition éventuelle du juge d'instruction et à l'éloignement du juge par la spécialisation départementale de certaines matières civiles et pénales vers le tribunal de Coutances.