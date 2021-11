Entreprise. Le STB partenaire du réseau d'entreprises de Bpifrance

Vendredi 7 février, avant le derby normand contre le Caen Basket Calvados, le Saint-Thomas Basket a présenté son nouveau partenariat avec l'organisme Bpifrance.

Les clubs sportifs régionaux, une aubaine pour cette société. Déjà partenaire de 54 clubs en France et à l'étranger, Bpifrance ajoute donc le STB à sa longue liste de clubs sportifs. Pour Sébastien Marchand, directeur des partenariats Bpifrance, ce partenariat est un moyen pour accélérer la mise relation entre ce club et les entreprises, "Les clubs de sports collectifs en région, c'est 'The place to be' pour faire du business. Le Havre est une ville industrielle avec beaucoup d'entreprises donc pour nous c'était important d'être présent sur le territoire havrais. Le STB est venu nous voir et nous a présenté leur projet sportif, on a senti une bonne dynamique et une volonté de travailler conjointement avec le business local et ça nous a plu. Le STB veut faire développer le club, nous on veut les accompagner."

Plus qu'un simple partenaire financier, Bpifrance a pour but d'accompagner le club havrais. "On a besoin de partenaires locaux pour nous accompagner au quotidien, financièrement, mais aussi moralement qui nous permettent d'avoir un beau modèle économique sportif aujourd'hui" a confié le président du STB, Thierry Picard.