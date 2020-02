Judo: première défaite depuis plus de neuf ans pour Riner

C'est le N.2 japonais Kokoro Kageura, par ippon en prolongation, qui a mis un terme à la vertigineuse série de 154 combats remportés consécutivement par le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories).

Riner n'avait plus été battu depuis le 13 septembre 2010.

Jusque-là, c'était un autre Japonais, Daiki Kamikawa, qui était le dernier combattant à l'avoir fait plier, en finale des Mondiaux toutes catégories, sur décision des arbitres après prolongation.

Cette défaite, qui plus est face à un adversaire nippon et par ippon, interpelle forcément à moins de six mois de son défi olympique historique. Seul le Japonais Tadahiro Nomura, en poids légers, a pour l'instant réalisé l'exploit de devenir triple champion olympique de judo (1996, 2000 et 2004).

Côte cassée

Riner, qui a fêté ses trente ans en avril dernier, s'est fait globalement rare sur les tatamis depuis son deuxième sacre olympique à Rio en 2016. Il avait fait son grand retour - victorieux - après vingt mois sans compétition au Grand Prix de Montréal début juillet dernier. Puis il s'était imposé trois mois plus tard au Grand Slam de Brasilia début octobre.

Mais la suite de son automne avait été perturbée par une côté cassée à l'entraînement après le tournoi brésilien : il avait été contraint de renoncer à ceux d'Abou Dhabi et de Perth dans les semaines suivantes.

Sur les tapis de Bercy dimanche, Riner a entamé sa journée laborieusement en ne venant à bout du Hongrois Richard Sipocz qu'après plus de deux minutes dans le golden score, la prolongation après les quatre minutes de temps réglementaire, aux pénalités (3-2). Puis il a écarté l'Autrichien Stephan Hegyi par ippon. Mais il n'a pas trouvé la faille face à Kageura, son premier adversaire d'un calibre supérieur.

Après septembre 2010, Riner avait imposé une domination sans partage sur la catégorie reine du judo et avait tout raflé à chaque fois qu'il avait posé un pied sur un tapis. Plus de neuf ans d'invincibilité qui lui ont permis de se construire, année après année, un des palmarès les plus riches de l'histoire du judo.

En 2015, Riner est ainsi devenu le premier judoka, hommes et femmes confondus, à être sacré huit fois champion du monde. Puis en 2017, en l'espace de moins de trois mois, de Budapest à Marrakech, il s'est offert sa "décima" - comprendre sa dizaine de médailles d'or mondiales, dix ans après sa toute première.