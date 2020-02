Insolite. Une récompense pour libérer un crocodile du pneu autour de son cou

Cela fait plusieurs années que les autorités de Palu, la capitale de la province du Sulawesi Central, essayent de trouver un moyen de dégager un crocodile d'un pneu de moto autour de son cou. Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir le crocodile en train d'essayer d'aspirer de l'air, certains se sont inquiétés du fait que le pneu était en train de tuer lentement l'animal.

Le gouverneur de la province a ordonné à son agence de protection de l'environnement de trouver une solution, ce qui a amené l'agence à lancer un appel : une récompense sera offerte à la personne qui réussira à retirer au reptile, qui mesure quatre mètres de long, le pneu qu'il traîne comme fardeau depuis bien trop longtemps.

Le courageux chasseur qui pourra libérer le crocodile touchera une somme d'argent en liquide. L'agence n'a pas donné le montant exact, mais son chef a affirmé qu'il paierait de sa poche, soulignant qu'il ne lançait pas un appel à des amateurs mais s'adressait plutôt à des spécialistes de la faune sauvage.

"Nous demandons au grand public de ne pas s'approcher du crocodile ni de s'approcher de son habitat", a ainsi déclaré le directeur de l'Agence de protection des ressources naturelles du Sulawesi Central.

Rescuers are racing against time as they try to remove a tire wrapped around this crocodile's neck pic.twitter.com/AWhoVhH57U