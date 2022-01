Rancaekek (Indonésie) (AFP). Indonésie: mannequins en masques à gaz pour dénoncer la pollution de l'eau

Des mannequins en robes de marque et masques à gaz ont défilé dans le centre de l'Indonésie sur un podium érigé au-dessus d'une rizière et de l'eau de couleur noire jonchée de déchets, pour dénoncer le rôle de l'industrie textile dans la pollution. Dans leurs bottes en caoutchouc, les jeunes femmes ont effectué des aller-retours sur des planches en bois devant une immense inscription en tiges d'herbe "Désintox", et exhibé des pancartes avec le slogan "Dites non à la mode avec des produits toxiques", a constaté un journaliste de l'AFP. Le show à l'initiative de l'ONG Greenpeace et de designers locaux s'est déroulé la semaine dernière à Rancaekek, au milieu de rizières dont l'eau provient du Cikijing, un affluent du fleuve Citarum, l'un des plus pollués au monde. - poubelle aquatique - Les organisateurs entendaient ainsi protester contre les pratiques des industries textiles de la région qui déversent chaque jour des déchets toxiques dans le Citarum, une immense poubelle aquatique alimentée également par la population des alentours qui y jette d'innombrables ordures en plastique et autres matières flottant sur l'eau. "Greenpeace appelle l'industrie à cesser de polluer l'environnement avec des produits chimiques dangereux", a déclaré l'un de ses membres, Ahmad Ashov Birry. Rien qu'à Rancaekek, où s'est déroulée cette action de protestation, plus de 1.200 hectares de rizières ont été pollués, selon Greenpeace. L'ONG fait campagne depuis 2011 pour tenter de convaincre des grandes marques de vêtements, dont certaines ont des liens avec l'industrie textile indonésienne, de retirer tous les produits dangereux de leur chaîne de production. De grandes marques telles l'espagnole Zara et l'allemande Adidas se sont engagées à participer à cette campagne. Selon un rapport de l'ONG de lutte contre la pollution Backsmith Institute, publié en novembre dernier, plus de 500.000 personnes, cinq millions indirectement, sont exposées à plusieurs produits chimiques (plomb, cadmium, chrome, pesticides) jetés dans le Citarum. En marge du défilé de mode aux masques à gaz, des enfants se baignaient dans l'eau très polluée de l'un des affluents du Citarum. Le fleuve est aussi une source d'eau pour des millions d'habitants de l'ouest de l'île de Java très peuplée, incluant la capitale Jakarta.

