Buzz. Une méthode originale pour trouver l'amour

La Saint-Valentin approche à grands pas et, pour certains célibataires, cela peut se traduire soit par une période de stress, soit par quelques excès en tout genre pour combler le manque affectif. Si les sites de rencontres vous repoussent et si votre vie active ne vous permet pas de sortir souvent ou de vous retrouver dans des situations propices aux rencontres, alors il vous reste une autre possibilité, celle d'un Anglais : Mark Rofe, 30 ans et célibataire, à la recherche de la femme de sa vie.

Lassé d'Internet où il affichait son visage sur plusieurs sites payants, notre cœur à prendre a vu les choses en grand à l'occasion du 14 février. Pour sortir de la masse de photos de profils visible sur la toile, Mark va imaginer, en plaisantant avec l'un de ses amis, de s'afficher en pleine rue sur un panneau publicitaire. Et cette idée folle va finalement se réaliser. Quelque temps plus tard et allégé d'environ 500 € (pour la location de l'espace), le trentenaire était sorti du lot et affiché sur un axe très fréquenté de Manchester.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.



Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X — Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020

Bien entendu, son site internet apparaît sur l'encadré pour les personnes qui souhaitent le découvrir d'avantage. À l'heure actuelle, cette drôle d'idée a interpellé une centaine de personnes. Seul bémol, sur la centaine de messages, la moitié provenait d'hommes.

Mais qui sait, il suffit d'une seule personne pour que ça match !