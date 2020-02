Seine-Maritime. Le député Xavier Batut se met en retrait de La République en marche

Xavier Batut est député La République en marche (LREM) de la 10e circonscription de Seine-Maritime.

Il annonce ce jeudi 6 février se mettre en retrait du mouvement et regrette le manque de considérations de ses propositions sur la ruralité. Xavier Batut voit aussi La République en marche se rapprocher des "pratiques des anciens partis".

Pourquoi décider de vous mettre en retrait de La République en marche ?

"Il y a un tas de choses qui se passent depuis des semaines. Ce n'est pas une décision prise à la légère ou du jour au lendemain. C'est une suite d'événements qui a fait qu'au bout d'un moment, je devais me positionner. Je me suis entretenu avec Stanislas Guérini (délégué général de LREM, NDLR) longuement pour faire le point avec lui. Mais je reste dans le groupe parlementaire car je me suis réengagé en décembre dernier pour toute l'année 2020 et je soutiens toujours le programme d'Emmanuel Macron sur lequel j'ai été élu."

Quels sont les éléments qui vous ont poussé à prendre cette décision ?

"Je suis dans la défense de la ruralité et j'essaye de maintenir un travail d'écoute des citoyens avec les militants et les acteurs économiques et associatifs de mon territoire. J'essaye de faire remonter toutes ces choses mais je me suis rendu compte que je n'étais pas spécialement écouté."

"Il y a un mois ou deux, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec Gilles Le Gendre (président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, NDLR) pour lui parler de ruralité et il m'a répondu, devant des collègues qui étaient avec moi, que si c'était pour parler de ruralité, ça pouvait attendre un petit peu."

Comment voyez-vous ce mouvement politique aujourd'hui ?

"Nous étions dans un mouvement dynamique, avec une assise horizontale et des militants sur le terrain qui voulaient faire de la politique autrement. J'ai poussé, dès 2017, pour que l'on restructure le mouvement autour des forces vives et des militants qui devaient entrer dans l'équipe départementale. On fait ce qu'on a dit mais on ne fonctionne pas comme on avait prévu de le faire. On a complètement dérivé vers un mouvement qui reproduit le fonctionnement des autres partis politiques depuis des années."