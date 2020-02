Alençon. Le Conseil départemental prend sa liberté avec le festival Lik'Orne

Dans l'Orne, après le clash entre le président du Conseil départemental et l'inventeur du festival Lik'Orne, ayant conduit à l'arrêt de ce festival après son édition 2019, le Département lance L'Appel de la liberté, le 20 juin prochain.

Le thème retenu est celui du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, avec une conférence sur Louis Terrenoire, figure de l'Orne et de la Résistance. Des reconstitutions historiques seront notamment projetées sur les façades de l'hôtel du Département. Mais l'aspect festif sera également au programme, avec des jeux et animations, ainsi qu'un pique-nique et un feu d'artifice, qui sera tiré depuis les jardins du Quartier Lyautey.