[Vidéo] Gommerville. Les élèves de primaire inaugurent l'orchestre école

Leur niveau monte crescendo. Depuis un mois, encadrés par des professeurs, 25 élèves de l'école primaire des P'tites Gommes de Gommerville suivent des cours de musique chaque jeudi, entre 11 heures et midi, au sein de leur établissement. De quoi s'initier à l'apprentissage du violon, du violoncelle, du piano, de l'alto ou de la contrebasse en privilégiant la pratique collective. Pour la plupart d'entre eux, ces CE2, CM1 et CM2 n'avaient pas encore pratiqué le moindre instrument jusqu'à maintenant. Pourtant, le jeudi 30 janvier, lors de l'inauguration de l'orchestre école de Gommerville, ils ont rendu une belle copie en jouant devant des élus et quelques parents.

Si une heure hebdomadaire ne suffit pas à ces enfants, ils ont le droit de rapporter chez eux leur instrument dans le but de s'entraîner. Cette action s'inscrit dans le cadre du dispositif "Orchestre à l'école" mis en place depuis 2015 par l'école de musique Le Havre Seine Métropole, en lien avec l'Éducation nationale. Les établissements scolaires de Saint-Vincent-Cramesnil et Saint-Vigor d'Ymonville en bénéficient aussi, tout comme le collège de Saint-Romain-de-Colbosc. Objectifs : favoriser l'accès à la pratique de la musique, ouvrir les jeunes d'un point de vue culturel et former les musiciens et le public de demain.