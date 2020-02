Musique. Kad Merad prépare un spectacle musical

Ce projet se nomme Kad On Stage et il semblerait que ce soit sérieux. Certes, c'est une annonce surprise pour le public, mais pas une entrée dans l'inconnu pour le principal intéressé, qui a déjà avoué aimer donner de la voix, c'est un domaine où il se sent à l'aise. Nous avons pu nous en rendre compte lorsqu'il poussait la chansonnette dans les sketchs cultes des "Jean-Michel" ou bien sur scène comme lors d'une cérémonie des César ou encore sur les spectacles des Enfoirés. C'est d'ailleurs certains professionnels de la chanson présents à ses côtés dans la troupe des Restos du cœur qui l'ont encouragé à mettre en place cette démarche musicale.

Kad Merad nous présente donc son nouveau projet, dans lequel il mélange l'humour et la chanson ; un show que notre ex-choriste rythme avec une dizaine de musiciens. Vous entendrez des reprises de chanteurs connus comme Johnny Hallyday, Renaud ou même Francis Cabrel. Si les premières dates captivent le public, l'équipe de Kad On Stage pensera certainement à établir une tournée dans toute la France. Wait and see !