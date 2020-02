Parabadminton - Championnat de France. Sébastien Martin, un Caennais triple médaillé national

Le Conquérant Badminton Club de Caen n'était pas peu fier de Sébastien Martin lorsque ce dernier est revenu de Saintes et des championnats de France de parabadminton avec trois breloques autour du cou : deux médailles de bronze (en double masculin et en double mixte) et une médaille d'argent en simple. Et si le bilan est positif, le badiste restait pour sa part plus mesuré et pour cause : "Cela fait sept ans que je perds en finale contre le même adversaire, confie Sébastien Martin. Il est plus fort que moi. C'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de respect mais aussi beaucoup de compétition entre nous." Le Caennais a par ailleurs la particularité de s'entraîner "avec des joueurs valides". Inclusion gagnante !