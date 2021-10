Rouen. Meal shake : composez votre menu !

Dans la rue Cauchoise à Rouen, Meal shake propose des portions de milk-shakes généreuses que chacun peut composer en choisissant parmi plusieurs parfums. Alexandre Lechuga a étrenné et testé cette idée au Havre, qui lui est venue au cours de ses nombreux voyages à l'étranger. "Je propose aussi des gâteaux fait maison, des pancakes, des gaufres, et des boissons qu'on fait nous-mêmes, comme le bissappe qui est à base de fleurs d'oranger et de feuilles de menthe infusées." Il sera possible de se laisser aller aux associations les plus originales.