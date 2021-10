Mort de Jean-Luc Delarue : les hommages

Pierre Lescure, l'ancien patron de Canal Plus ne tarit pas déloges sur Jean-Luc Delarue à l'antenne de BFM TV : " C'est sans doute l'un des garçons qui nous a le plus sidéré par son accomplissement déjà lorsqu'il s'est pointé à Canal alors qu'il devait avoir 25 ans". Philippe Gildas, ancien pensionnaire la chaîne cryptée, ajoute sur RTL "C'est quelqu'un qui avait une immense ambition mais un talent encore plus grand que son ambition, ce type avait d'énormes qualités comme animateur, comme journaliste, comme producteur. Il a été un des premiers à réussir le doublé animateur de ses émissions et producteur".

Toujours sur BFM TV, l'animateur Christophe Dechavanne exprime son désarroi : "Ce cancer est vraiment une maladie de merde". De Delarue, il dit : "Il était brillant et drôle et il était aussi un peu givré parfois. Comme on l'est tous dans ce métier".

L'animatrice Flavie Flamant, que l'ancien animateur avait rencontré pour la première fois alors qu'elle n'était qu'une adolescente, dit de lui sur l'antenne de RTL : "Il m'a appris la rigueur du travail, le respect des autres...".

"Profonde tristesse"

Même son de cloche de la journaliste Laurence Ferrari sur son professionnalisme : "Il m'a dit la première fois que j'ai travaillé avec lui, écoute les gens, les questions c'est important mais écoute les réponses et tu t'adaptes aux réponse".

Du côté des réseaux sociaux, les hommages pleuvent également. Sébastien Cauet note sur son compte Twitter : "Terrible la disparition de jean luc ... Une pensee pour la famille , amis ... Je l ai peu connu mais mec tres pro . Triste journee #cauet". Cécile de Minibus en profite pour rappeler les décès récents de Mouss Diouf et Thierry Roland : "#JeanlucDelarue, #MoussDiouf et #ThierryRoland. Une pensée à tous ceux qui ont perdu un être cher!" après avoir écrit "Profonde tristesse! La disparition de #jeanlucdelarue va laisser un énorme vide! Pensée à sa famille! #ImmenseTalent".

Plus amical, Nikos Alliagas tweete : "Profonde tristesse pour Jean Luc aujourd'hui... Repose en paix camarade".

Et Jean-Marc Morandini n'a pu s'empêcher de se fendre d'un "Malgré nos différents, très triste de la disparition de Jean-Luc Delarue... Beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait à Europe et Canal".

Illustration : parmis les hommages, celui de Christophe Dechavanne