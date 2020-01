Rouen. Maxence Guyard, bénéficiaire d'un des premiers emplois francs en Seine-Maritime

Le jeudi 30 janvier, dans l'agence Pôle emploi du quartier Luciline à Rouen, huit salariés et leurs nouveaux employeurs sont devenus les premiers bénéficiaires des emplois francs en Seine-Maritime. Ce dispositif octroie des aides aux sociétés qui embauchent des personnes habitant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Maxence Guyard, 23 ans, originaire de Petit-Quevilly, a été aidé pour retrouver un emploi chez TS Communication.

Avant cette embauche, quel a été votre parcours ?

J'ai arrêté l'école assez jeune malheureusement car j'étais malade et ça m'a un peu déscolarisé. J'ai fait de la mission locale, ce qui n'a pas donné grand-chose. Puis j'ai trouvé un poste pendant deux ans dans une boutique de téléphonie, qui m'a licencié pour raisons économiques. Après un an sans rien, j'ai trouvé ce poste où tout se passe très bien.

Comment avez-vous rejoint ce dispositif ?

Avant l'embauche, j'ai fait un mois en Action de formation préalable à l'embauche. Avec mon patron, on a vu qu'on avait les mêmes engagements, puis il a entendu parler de l'emploi franc par son conseiller Pôle emploi.

Cela vous a surtout permis de sécuriser votre poste ?

Mon patron a pu me proposer un CDI alors qu'on partait sur un CDD de six mois. C'est important parce que ça va me permettre d'avancer dans ma vie personnelle.

Vous avez aussi pu rester dans votre domaine d'activité ?

La téléphonie, c'est ce qui me va complètement. Je fais un métier qui me passionne donc je suis investi à 200 % là-dedans. Moi, ça me va très bien !