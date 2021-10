Le Havre. Coronavirus : pas de dispositif particulier à l'hôpital

Alors que le coronavirus venu de Chine inquiète de plus en plus, le Groupe hospitalier du Havre (Seine-Maritime) n'a pas mis en place de dispositif particulier en date du mercredi 29 janvier. L'établissement indique toutefois appliquer les mesures demandées par l'ARS. C'est-à-dire la sensibilisation des professionnels et l'information aux patients via une affiche du ministère.