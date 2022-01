Le Havre. La communauté médicale publie une lettre ouverte

L'ensemble de la communauté médicale havraise (via l'association Sextant 76) publie une lettre ouverte aux habitants du Havre et de la pointe de Caux, rappelant les gestes sanitaires pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Tous les professionnels de santé se sont concertés pour préparer au mieux l'arrivée de la vague épidémique dans notre région. "Tous les cabinets ont été réaménagés pour accueillir les malades", commente Matthieu Blondet, généraliste et président de Sextant 76.

Matthieu Blondet, président de Sextant 76

Rappeler les règles sanitaires lui semble indispensable. "Il faut faire comme si on était tous malades et qu'on ne voulait pas contaminer les autres. Il ne faut pas oublier qu'on est contagieux avant d'être malade." Le docteur Matthieu Blondet prend l'exemple d'un patient venu le voir et atteint du Covid-19. "La veille, il a passé la soirée avec des amis. Sans le savoir, il a contaminé tout le monde. Il a même pris le bus pour venir me voir." Les règles : respecter une distance de 1,50 m dehors et à l'intérieur, ne pas se toucher le visage et se laver au moins huit fois par jour les mains. En cas de symptômes, trois solutions : si votre vie est en danger appelez le 15, en cas de doute contactez votre médecin traitant et si vous n'avez pas de médecin traitant ou que vous n'arrivez pas à le joindre, faite le 116 117.

