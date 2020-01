Seine-Maritime. La fibre optique en cours d'installation dans tous les collèges

Mettre les élèves dans les meilleures conditions pour favoriser leur réussite. En charge de la gestion des bâtiments des collèges, le Département de la Seine-Maritime est en train de déployer la fibre optique dans tous ses établissements. C'est la technologie la plus récente en matière d'accès à Internet. Elle permet le transfert des données à grande vitesse. L'inauguration de l'installation de la fibre optique au collège Irène-Joliot-Curie du Havre s'est déroulée le mardi 28 janvier. À l'horizon 2022, les 109 collèges publics de Seine-Maritime seront raccordés au Très Haut Débit. Pour Pascal Rennes, professeur d'histoire à Irène-Joliot-Curie et référent numérique, l'arrivée de cette technologie est une révolution. "Cela permet des séances pédagogiques plus élaborées qu'auparavant. Avant, il était impossible de lancer en même temps sur 26-27 ordinateurs une, deux, trois vidéos. On pouvait travailler sur trois ou quatre postes. Au cinquième, ça bloquait. La fibre a élargi les possibilités pédagogiques de l'établissement." Une façon de travailler autrement pour les élèves et les enseignants.