Cherbourg-en-Cotentin. Municipales. La Coopérative citoyenne révèle sa tête de liste

Aujourd'hui, les électeurs peuvent mettre un visage sur un mouvement. Barzin Viel-Bonyadi a été désigné tête de liste pour représenter la Coopérative citoyenne (soutenue par Europe écologie les verts, la France insoumise et Génération.s) aux élections municipales de Cherbourg-en-Cotentin. Il l'a annoncé ce lundi 27 janvier, au restaurant Club Dinette, qui promeut une cuisine écoresponsable. Sa première proposition : "Une fois élus, nous mettrons en place une charte du vivant pour évaluer tous les projets à travers le prisme du développement durable, et social." Autres mesures : proposer des repas 100 % bio et/ou local dans les cantines scolaires, lutter contre la précarité et instaurer des référendums locaux. Intégré dans les jeunes socialistes, Barzin Viel-Bonyadi a suivi des études en sciences politiques en Suède et a déjà une expérience dans la politique locale. Il a notamment été élu conseiller municipal en 2014 sous le mandat de Jean-Michel Houllegatte, puis a rejoint Génération.s après les élections présidentielles. Il compte interrompre ses fonctions de chargé de communication au Collège de l'Europe début février pour mener à bien la campagne des municipales. Il devrait dévoiler l'ensemble des propositions, amendées à chaque fois par les deux tiers de l'assemblée (sur 60 à 100 membres), au début du mois de février.