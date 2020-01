Ligue 1: Neymar fait gagner Paris et honore "Kobe", Nantes pleure Sala et Lyon sourit

Le chiffre 24 formé par ses doigts: Neymar a montré sa "tristesse" après la mort tragique du "Black Mamba" dans un accident d'hélicoptère, d'une célébration pleine d'émotion.

Auteur d'un doublé au Stade Pierre-Mauroy, le Brésilien fut le grand artisan du succès parisien en terres lilloises, précisément là où le club de la capitale s'était écroulé l'an dernier (5-1). Dans la seule enceinte inviolée jusque là en championnat cette saison.

Dans "la meilleure phase de sa saison", selon ses mots à Canal+, le "Ney" a encore livré un récital, et voici le PSG de nouveau seul au monde en tête de la Ligue 1, avec 10 points d'avance sur son dauphin Marseille, incapable de battre Angers samedi (0-0).

La défaite du Losc fige de son côté l'équipe de Christophe Galtier au classement, avec une 7e place et 31 points au compteur.

Cela fait les affaires de Lyon, un autre prétendant à la Ligue des champions, vainqueur de son côté logiquement contre Toulouse malgré un départ poussif, et enfonce le TFC, plus que jamais lanterne rouge avec cette 11e défaite de suite.

"Libération" pour Toko

L'attaquant Karl Toko Ekambi, à peine arrivé dans l'effectif lyonnais, n'imaginait sans doute pas que ses premières minutes sous le maillot de l'OL seraient dues à l'inquiétant malaise vagal dont a été victime son coéquipier Martin Terrier.

Mais finalement, alors que les nouvelles se voulaient rassurantes sur l'état de santé du Français, l'ancien joueur de Villarreal a bien vite oublié ces circonstances pour inscrire, dès son premier match, un but qui allait clore les débats (3-0, 77e minute), après l'ouverture du score de Maxwel Cornet (29e) et une réalisation signée Moussa Dembélé (71e).

"Pour moi, c'est une libération", s'est réjoui l'ancien Angevin, tout heureux de pouvoir débarquer alors que son nouveau club surfe sur une excellente dynamique, illustrée par cette série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Avec 32 points et une correcte 5e place au classement, l'OL a bien profité des contre-performances de nombreux adversaires directs, comme Rennes (1-1 à Nice vendredi) et l'OM, pour se relancer dans la course à la Ligue des champions. Le podium, dont la troisième place est occupée par les Bretons, n'est plus qu'à cinq longueurs des joueurs de Rudi Garcia.

"Faire un résultat" pour Sala

Le podium, Nantes a manqué une belle occasion de s'en approcher encore plus. Mais, réduits à dix face à Bordeaux en fin de rencontre, les Canaris ont fini par céder sur un but de Jimmy Briand (86e, 1-0) et restent bloqués à la 6e place avec 32 unités, doublés par l'OL à la différence de but.

Ils n'avaient sans doute pas la tête à cela, toutefois. Car en ce 26 janvier, l'heure était à la mémoire, et aux larmes pour certains. L'attaquant argentin Emiliano Sala, mort tragiquement à 28 ans dans le petit avion de tourisme qui le menait vers Cardiff où il devait signer, le 21 janvier 2019, a reçu un hommage vibrant de la Beaujoire, entre magnifique tifo, bâche à son effigie déployée sur la pelouse, maillots spéciaux pour les deux équipes - au sein desquelles il a évolué - et la traditionnelle explosion de joie des tribunes après neuf minutes de jeu. Neuf, comme le numéro de Sala.

"Il est encore dans nos pensées... Mais la vie continue. On voulait faire un résultat pour lui, et on n'a pas réussi. Mais on a montré de la force de caractère", s'est ému Abdoulaye Touré, le capitaine nantais, au micro de beIN Sports. Les Nantais auront l'occasion de se rattraper dès vendredi, avec un important déplacement à Rennes.

Résultats complets de la 21e journée:

vendredi

Nice - Rennes 1 - 1

samedi

Marseille - Angers 0 - 0

Saint-Etienne - Nîmes 2 - 1

Brest - Amiens 2 - 1

Reims - Metz 0 - 1

Montpellier - Dijon 2 - 1

Monaco - Strasbourg 1 - 3

dimanche

Lyon - Toulouse 3 - 0

Nantes - Bordeaux 0 - 1

Lille - Paris SG 0 - 2