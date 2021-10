Saint-Maurice-d'Ételan. Une femme en urgence absolue et un enfant blessés dans un accident

Le choc s'est produit peu après midi, le samedi 25 janvier, sur la D81 à Saint-Maurice-d'Etelan. Selon les pompiers, le choc frontal entre les deux véhicules aurait été violent mais aucune victime n'était incarcérée à leur arrivée sur place.

Au total, trois personnes ont été blessées. La plus préoccupante, une femme d'environ 60 ans, a été transportée médicalisée et en état d'urgence absolue vers le CHU de Rouen. Un enfant de deux ans, plus légèrement touché, à été conduit vers l'hôpital Monod avec sa mère, indemne. Enfin, un trentenaire lui aussi blessé léger à été conduit vers l'hôpital à Lillebonne. L'intervention a mobilisé quatre engins et une quinzaine de sapeurs-pompiers pendant deux heures.