Rouen. "Nos Rendez-vous" propose de redécouvrir les sorties rouennaises

Connaissez-vous si bien votre propre ville de Rouen ? Le projet propose de la redécouvrir. "Nos Rendez-vous", c'est d'abord l'histoire de trois copains d'école. Hugo Lanuzel, professeur de mathématiques, Victor Gondry, qui suit des études d'ingénieur et Pierre Gosselin, vidéaste. Trois amis qui avaient des envies de voyage. "On voulait trouver un système pour partir en vacances et que ce soit rentable", explique Hugo Lanuzel, à la manière de Youtubeurs, qui rendent compte de leur voyage. Petit à petit, l'échelle s'est réduite, à la taille de l'hexagone. Puis même à la taille de Rouen. "On a commencé à redécouvrir notre ville sous l'angle touristique et c'était hyper intéressant." Ce fut le déclic. L'envie de partager leur expérience au plus grand nombre, en commençant par la vie nocturne. "On s'est dit qu'on allait proposer des établissements où on aime bien aller", décrit Hugo. Le groupe s'est lancé en vidéo, s'appuyant sur le talent de Pierre Gosselin et les réseaux sociaux. Trois sont sorties autour de trois établissements emblématiques de Rouen. Le Popcorn, bar à concept autour des univers fantastiques et de la science-fiction, la Taverne de Thor sur les quais, le "gros bar à l'ancienne type Irish pub" et le Vixen, "le bar qui cartonne en ce moment". Des vidéos dans lesquelles les patrons ont la parole. "On cherche à retranscrire l'ambiance et l'état d'esprit. Chaque bar à son mojo !". Des productions chiadées, courtes, percutantes, adaptées aux réseaux sociaux.

Une alternative à Groupon

Le projet ne s'arrête pas là. Le groupe d'amis travaille à la création d'une application qui serait une alternative à Groupon, regroupant un maximum de lieux de sortie à Rouen : bars, restaurants et même musées ou Escape Game. "On souhaiterait que les bars et les restos puissent proposer en temps réel des réductions quand ils le souhaitent sur une période donnée", ce qui leur donnerait davantage de libertés. "Nos Rendez-vous" ne prendrait pas de marge sur les réductions proposées mais fonctionnerait par un abonnement pour les utilisateurs."Un abonnement à petit prix, à 5 euros par mois, serait vite rentable avec les promotions", espère Hugo. Un système où tout le monde serait gagnant. "Ce qui nous plaît, c'est qu'en découvrant les promotions, les clients vont découvrir de nouvelles sorties et de nouveaux bars, la richesse culturelle de Rouen." La réalisation de vidéos se poursuivrait pour assurer la promotion des bars et de l'application via les réseaux sociaux. "On veut faire briller notre ville !" Les démarches sont bien avancées et un développeur a rejoint le projet. L'application pourrait voir le jour d'ici l'été.