Musique. Les Frangines présentent leur nouveau titre Ensemble

Après le titre Donnez-moi qui les a révélées en mai dernier, Les Frangines sont de retour avec un nouveau titre, Ensemble.

Sur une mélodie très entraînante et moins acoustique que leur premier single, Anne et Jacinthe proposent avec Ensemble une nouvelle facette de leur univers à leur public. Une véritable ode à la vie, à la paix et à la famille.

Les deux amies ont vu leur premier opus devenir disque d'or avec plus de 50 000 ventes avant de connaître une réédition élargie de quelques titres, dont ce dernier single.

Vous pourrez retrouver les Frangines sur la scène du prochain Tendance Live à l'Anova d'Alençon le vendredi 31 janvier. L'occasion de découvrir ce titre en concert.