Rouen. Une faïencerie du XVIIIe siècle mise au jour sur un chantier

Le quartier Saint-Sever regorgeait de ces faïenceries qui ont fait la grandeur de Rouen au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et comme souvent, c'est à mesure que le quartier change et que les chantiers se développent que l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) peut effectuer ses fouilles. 22 sites de faïenceries ont été repérés sur la rive gauche. Au croisement entre la rue Saint-Julien et la rue Blaise-Pascal, l'une d'entre elles refait surface. L'identité de ses propriétaires successifs est connue, de Lebaillif jusqu'à Jourdain. Les bâtiments de production, "les endroits où se font les moulages, les emplacements des ateliers d'émaillage" ont été mis au jour, explique Paola Caledroni, responsable scientifique.

Les chercheurs ont aussi retrouvé les dépotoirs à proximité des fours, véritable mine d'or, qui leur permettront de découvrir les spécificités de la production sur le site, dans la forme et dans les décors. Les analyses des bâtiments et la comparaison avec le connu vont permettre de voir si des stratégies différentes ont été développées sur le site, "pour faire face au manque de bois ou de l'approvisionnement en terre".

Les fours constituent les pièces maîtresses de ces recherches. Des chambres de chauffe accolées au foyer, ou alandier, dans lequel on jetait le bois pour cuire les fournées. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu'en mars, avant que tout soit détruit par le futur chantier qui concerne des logements et un EHPAD.