Mondeville. Une femme jugée pour vol dans la caisse de KFC

Entre janvier et juillet 2018, le gérant du KFC Mondeville constate un taux de remboursement aux clients anormalement élevé. 9 537,03 euros se seraient ainsi volatilisés de la caisse du restaurant. L'une des managers est accusée, caméra de surveillance à l'appui. La prévenue déclare que c'est le gérant qui lui demandait de prendre l'argent. À la barre, elle change de version. Elle aurait en fait mis au point une technique d'annulation de paiement lorsque la borne ne prenait pas en compte les tickets de réduction. "J'annulais l'opération pour en faire une nouvelle. Mais c'était juste virtuel, je n'ai jamais pris d'argent pour moi". Le procureur s'étonne de ce changement de position et trouve l'explication un peu obscure. Il requiert pour abus de biens sociaux, six mois d'emprisonnement avec sursis. L'avocat de la défense évoque un complot envers une employée au caractère affirmé qui dérange et explique ses différentes versions par une mauvaise compréhension de la langue et du système français. Il plaide la relaxe. Le délibéré sera rendu le 26 février prochain.