Cinéma. 1917, la technique avant l'histoire

C'est auréolé de deux Golden Globes et de dix nominations pour les prochains Oscars que le film 1917 est sorti sur nos écrans. Forcément, l'attente est grande lorsque je rentre dans la salle. Et techniquement, rien à dire, Sam Mendes nous régale ! Il a tourné ce film de deux heures comme un "plan-séquence", c'est-à-dire sans coupure ou montage, comme si la caméra avait été allumée puis restait sur les personnages ou à leur hauteur tout du long.

Dernièrement, Orelsan a filmé ses clips de cette façon, comme dans Basique.

Sam Mendes a tourné comme un plan-séquence, faisant des scènes d'une petite dizaine de minutes et les raccordant aux autres par le jeu du montage et du mouvement de la caméra. Quoi qu'il en soit, le rendu est top et bien maîtrisé.

En revanche, j'ai eu beaucoup plus de mal avec les autres aspects du film. Le scénario est très simple : un soldat doit rejoindre son armée stationnée de l'autre côté de la ligne de front pour lui délivrer un message ultra-important. Évidemment, tout est compliqué pour réussir cette mission, mais je n'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai eu du mal à me sentir à leurs côtés, malgré toute cette technique de réalisation. J'ai regardé tout ça d'un œil lointain, sans trop avoir peur pour eux alors que de nombreux moments étaient plus que de la survie.

Le début était assez immersif, dans les tranchées. Mais une fois cela passé, le charme n'opère pas. J'ai même trouvé le décor très mal fait. Une ville bombardée et en feu me donnait l'impression de décor en carton-pâte plutôt que de décombres de guerre, dommage. Les soldats allemands étaient dignes des stormtroopers de Star Wars, incapables de toucher leur cible qui court en ligne droite dans un couloir… Beaucoup de détails qui contribuent à me "sortir" du film.

Je n'ai jamais eu de problème avec les doublages de films, bien au contraire. Néanmoins j'ai été troublée ici avec la VF : les voix des personnages principaux ne collaient pas du tout à l'action. J'avais l'impression de les entendre réciter dans une pièce et pas discuter sur un champ de bataille.

1917 est un bon film technique, avec une belle approche des tranchées. Mais j'ai trouvé l'immersion très minime dans ce scénario très simple, et je suis restée uniquement spectatrice de l'aventure qu'on a voulu me montrer à l'écran. Ce film de guerre ne m'aura donc pas marquée.