Hybride, la citadine des temps modernes

En proposant sa motorisation Hybrid Synergie Drive (HSD) dans sa citadine Yaris, le géant nippon Toyota, pionnier de cette technologie, passe donc la vitesse supérieure.

Rouler autrement

Mais pour aboutir à cette innovante proposition, Toyota a dû miniaturiser la batterie et toute l’électronique de puissance, de façon à ce que cette petite auto conserve, intacte, sa fonctionnalité originelle.

Comparativement à la Yaris thermique, l’Hybride se reconnaît à sa face avant plus expressive, conformément aux dernières avancées du style Toyota. Mais ce remodelage, qui incorpore aussi des feux avant et arrière à diodes électroluminescentes DEL, se justifie aussi par l’allongement du porte-à-faux avant de 2 cm, mis à profit pour loger la nouvelle motorisation.

2 finitions

A bord, la "déco" se signale par moult petites touches spécifiques bleutées, des coutures du volant cuir à l’éclairage du combiné, en passant par le pommeau du levier de la boîte auto, alors que les revêtements moussés de la planche de bord adoptent une coloration "peau de requin". Et le grand écran central s’enrichit du suivi de la consommation d’énergie en temps réel.

Sur le plan pratique, même fonctionnalité que les autres Yaris : habitabilité et capacité du coffre, banquette arrière rabattable en deux parties inégales. Pourtant, la batterie et le réservoir d’essence, amputé de 6 litres, sont installés dessous ! Uniquement livrable en carrosserie 5 portes, cette version de pointe adopte deux des cinq finitions habituelles, Dynamic et Style.

Avancer en silence

Côté technique, la greffe du système "Full Hybrid" sur la Yaris se solde par une prise de poids de 80 kg par rapport au 1.33i essence de 100 ch, et seulement 50 kg avec le diesel 1.4 D-4D 90

ch, modifiant légèrement au passage la répartition des masses. Le 1.5i de l’Hybride lui est spécifique, à cycle Atkinson, avec mode "Eco" et surtout "EV”", qui permet de rouler momentanément à basse vitesse en électrique intégral sur 2 km, impossible sur un "Mild Hybrid"

moins élaboré. Au volant, la force électrique "booste" discrètement le travail thermique au démarrage, en reprises et dans les accélérations.

Mais dans les zones urbaines, quelle satisfaction de n’avancer qu’avec elle, lentement, en silence et sansémission de CO2. Pour le reste, l’Hybrid est une Yaris comme les autres, agile en ville et assurée sur la route.

Repères

● Consommations:

4,7 l./100. C’est le score de consommation d’essence que nous avons réalisé en menant la Yaris Hybride au rythme de la circulation. En nous appliquant davantage, nous avons pu afficher 4,5 l./100, pour terminer en beauté à 4 l./100 tout rond… Un résultat de bon diesel !

● Hybride, avec un "E" :

A l’international, elle s’appelle Yaris Hybrid, à l’anglaise, mais chez nous, elle répond au nom de Yaris Hybride 100h, avec un “E”, rappelant ainsi à nos compatriotes que cette citadine est fabriquée en France, aux environs de Valenciennes.

● Joli résultat:

Depuis sa première Prius de 1997, Toyota a vendu plus de quatre millions d’autos combinant

moteur essence et force électrique. Et rien qu’en Europe, le seuil des 400.000 Toyota hybrides vient d’être dépassé.

● Verdict : 15/20

Sécurité ****

Finition **

Confort ***

Economie d’usage ****

Séduction/Prix ***