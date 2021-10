Événement. La Normandie subit les foudresde la grande Ligue 1

Partout en Normandie, on a vibré avec l'incomparable Coupe de France tout le week-end dernier. Le phénomène est connu et pourtant, il se répète à l'envi. Chaque début d'année civile, au moindre parcours un temps soit peu pétillant d'une équipe de football régionale, ce sont des milliers de personnes qui ne suivent pas la vie du ballon rond d'habitude qui se passionnent instantanément. Le vendredi 17 janvier, ils étaient 20 000 au stade d'Ornano de Caen pour supporter… Granville, petit club de la Manche, face à Marseille. Le lendemain au Havre, le stade Océane a battu son record d'affluence de la saison, avec plus de 15 000 spectateurs présents pour soutenir Gonfreville-l'Orcher, modeste lanterne rouge de cinquième division face à Lille. Et le dimanche 19 janvier, le clou du spectacle avec un stade Robert-Diochon plein à craquer à Rouen, en fusion pour tenter de porter les Diables Rouges du FCR vers un exploit contre Angers. Aucun autre sport, aucun autre spectacle ne peut arguer d'une telle capacité de réunion des foules en Normandie, et partout ailleurs. Mais la magie s'est malheureusement arrêtée là pour nos clubs de la région, à l'image de Caen, humilié à Montpellier, seule déception normande. Les autres ont espéré, combattu, mais au final, sont tombés sous la qualité de trois autres clubs de l'élite qui ont tous fait preuve d'un trait commun : le respect. Car c'est d'abord ça, la Coupe de France.