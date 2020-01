Canteleu. Deux octogénaires intoxiqués dans l'incendie de leur appartement

Un incendie s'est déclenché dans un immeuble situé à Canteleu, dimanche 19 janvier aux alentours de 4 heures du matin. Le feu est parti d'un appartement au premier étage de ce bâtiment comptant trois étages. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'appartement était totalement embrasé.

Elle saute par la fenêtre

À l'intérieur, un occupant âgé d'environ 80 ans a été sorti, inconscient, par les secours. La femme, seconde occupante des lieux âgée aussi d'environ 80 ans, a été retrouvée dans l'arrière-cour de l'immeuble. "Elle a sauté du premier étage et était inconsciente elle aussi", indique l'officier du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

Les deux octogénaires ont été pris en charge par une équipe du Smur et ont été gravement intoxiqués par les fumées. Ils ont repris conscience et ont été transportés vers le CHU de Rouen.

Les sapeurs-pompiers ont déployé une lance à incendie pour venir à bout des flammes et ont permis d'éviter la propagation du feu aux autres appartements. Six engins et 22 pompiers ont été mobilisés tandis que les occupants de la douzaine d'autres appartements de l'immeuble ont été évacués le temps des interventions puis ont pu regagner leurs logements. Seuls les deux octogénaires devront être relogés.