Le Havre. Un homme blessé dans un accident de scooter

Il était un peu plus de 14h30, le samedi 18 janvier, quand les pompiers sont intervenus sur un accident de la circulation, rue de Verdun, au Havre, impliquant un scooter et une voiture. Le pilote du deux-roues, gravement blessé, a été pris en charge par les pompiers et une équipe du Smur. Il a été transporté médicalisé vers les urgences du centre hospitalier Monod.