Caen. Un voleur "à la danse" condamné par le tribunal correctionnel

Des voleurs "à la danse". C'est comme cela que sont appelés les individus qui entourent leur victime "en dansant", de manière à créer un contact physique rapproché et à les délester ainsi de leurs biens. Dans la nuit du 6 septembre 2019, rue Saint-Jean à Caen, un homme s'est ainsi fait subtiliser son portefeuille et ses écouteurs de smartphone. Des policiers, en patrouille dans le secteur, arrêtent deux suspects. L'un est mineur, l'autre, jugé mardi 14 janvier au tribunal correctionnel de Caen, est un Algérien de 22 ans. "Je suis sûr que nous reverrons prochainement le prévenu pour des faits similaires, tant ce genre de délits est récurrent" déplore le procureur. Il requiert six mois de prison avec sursis. Le tribunal condamne le "danseur" à deux mois, avec sursis.