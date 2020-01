Calvados. Une personne portée disparue au large de Ouistreham

Il était environ 10 heures lorsque le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été alerté par la gendarmerie de Ouistreham, ce mardi 14 janvier. Un témoin a signalé des traces de pas en direction de la mer ainsi que des affaires personnelles laissées sur la plage. En raison des courants et des conditions météorologiques, les secours ont engagé des moyens pour couvrir une large zone entre Langrune-sur-Mer et Merville-Franceville. La personne disparue en mer serait une femme. Selon la SNSM, elle serait allée à l'eau aux alentours de 8 h 30 du matin. Malgré de nombreux moyens engagés, un hélicoptère et six navires, la préfecture de la Manche et de la mer du Nord a décidé d'arrêter les recherches vers 13 heures.