Magie. Dani Lary: l'as de la grande illusion à plus d'un tour dans son sac!

Le spectacle devait être joué le 17 janvier mais a finalement été reporté au 18 avril 2020, au Zénith de Rouen.

Après La clé des mystères présentée il y a 4 ans au Zénith de Rouen, Dani Lary nous démontre l'étendue de son talent d'illusionniste avec une nouvelle comédie-magicale : un concept qu'il a lui-même imaginé.

Quel sera le sujet de Tic tac ?

"C'est une réflexion sur le temps qui passe mais c'est surtout un spectacle autobiographique dans lequel je raconte mes rêves d'enfants et la façon dont j'ai accompli ceux-ci. À 61 ans, je fais le bilan de ma carrière de magicien. C'est un spectacle plein d'humour où je présente mes plus grands tours, pas forcément les plus spectaculaires mais les plus pertinents notamment le piano qui vole : le numéro grâce auquel j'ai fait le tour du monde. Il y a aussi des numéros inédits et des tours qui n'ont été présentés qu'une seule fois à la télévision."

Qu'est-ce qu'une comédie-magicale ?

"J'ai voulu changer les codes de la magie. Les grands magiciens alignent des tours de magie sur scène à la queue leu leu, pour moi il est essentiel de les introduire dans une histoire pour inviter le spectateur au rêve. J'ai donc imaginé des spectacles complets dans lesquels mes tours venaient souligner des éléments forts de l'intrigue : Retro temporis, inspiré par l'univers de Jules Verne, Le château des secrets et La clé des mystères, dans un univers fantastique. Tic tac est ma 4e comédie-magicale, mais cette fois ce n'est pas une fiction mais ma propre histoire que je narre."

Quelle est l'originalité de votre pratique ?

"Je suis un des rares illusionnistes à concevoir mes tours de A à Z. J'ai hérité du talent de bricoleur de mon père menuisier, ce qui me permet d'imaginer des tours visuellement saisissants. Dans la Drôme où je me suis installée j'ai aménagé une immense salle de spectacle qui me sert aussi de laboratoire, en 40 ans de carrière je n'ai jamais cessé de créer et d'innover."

Quelles ont été les étapes marquantes de votre carrière?

"J'ai participé pendant 20 ans à l'émission Le plus grand cabaret du monde pour laquelle je devais chaque mois imaginer un nouveau numéro ce qui a énormément stimulé ma créativité. J'ai aussi été sollicité par des stars pour concevoir les effets spéciaux de leurs concerts comme Johnny au stade de France et de nombreux illusionnistes ont fait appel à mes services ! J'entame ma dernière tournée, je souhaite ensuite me retirer dans la Drôme pour me concentrer sur la création de nouveaux tours que je présenterai sur place !" (36 à 55€. ticketmaster.fr)

