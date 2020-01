Arnaque. Relaxé après une escroquerie dans un bar-tabac

La victime, gérante d'un bar-tabac au Petit-Quevilly, dépose plainte le 31 octobre 2018 contre un client qui lui a présenté une carte de la Française des jeux (FDJ) qui était, selon lui, gagnante de 1 000 euros, le 13 mai 2018. N'obtenant pas de consigne de la société émettrice, elle paie le client sur son compte bancaire, en attendant le remboursement de la somme par la FDJ. La société refuse le remboursement et la gérante présente l'affaire à la justice pour escroquerie. À la barre, le prévenu conteste ses dires, arguant d'un dysfonctionnement dans les opérations de jeux. Pour le ministère public, "il s'agit d'une escroquerie préméditée", et non pas d'un simple litige. À l'issue de ses délibérations, vendredi 10 janvier, le tribunal décide de relaxer le prévenu.