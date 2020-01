Caen. La MJC de la Guérinière inaugure son extension sur scène

La MJC du quartier de la Guérinière, à Caen, avait besoin d'un coup de neuf. "Elle était trop petite pour le nombre d'adhérents qui augmente de manière constante", précise Clara Monnier, co-directrice de la structure, à l'occasion de l'inauguration de l'extension, samedi 11 janvier. Des travaux, lancés en octobre 2018, qui offrent "un accueil plus développé pour les 3-6 ans, plus de sécurité et permettent de conforter les ateliers". La MJC est un lieu "de mixité sociale" et "une maison intergénérationnelle ouverte à tous les habitants de la rive droite" insiste Clara Monnier. Ce projet a été monté avec la ville, en lien avec les habitants. L'inauguration a d'ailleurs été marquée par l'organisation d'une pièce de théâtre, interprétée par des enfants adhérents.