Géfosse-Fontenay. Des coquillages contaminés par le virus de la Gastro-entérite

Le préfet du Calvados a interdit la pêche, le ramassage, le transfert, l'expédition et la commercialisation des coquillage en provenance de Grandcamp-Maisy et de Géfosse-Fontenay. Ces coquillages sont contaminés par le norovirus, en partie responsable de la gastro-entérite.

Cette décision fait suite à la déclaration de trois cas d'intoxication collective suite à la consommation d'huîtres "en provenance des deux zones de production 14-160 et 14-161", indique la préfecture dans un communiqué. Les produits récoltés depuis le 18 décembre 2019 en provenance de la zone 14-160 et depuis le 20 décembre 2019 en provenance de la zone 14-161 seront retirés de la vente et rappelés par les producteurs pour être détruits.